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Al-Qalam
۳۵
۳۵:۶۸
افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥
أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥
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آیا ما مسلمانان را همچون مجرمان (و گناهکاران) قرار میدهیم؟!.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وأن حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المسلمين القانتين لربهم، المنقادين لأوامره، المتبعين لمراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه، والكفر بآياته، ومعاندة رسله، ومحاربة أوليائه،