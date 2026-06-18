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Al-Qalam
۲۹
۲۹:۶۸
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ٢٩
قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٢٩
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گفتند: «پروردگار ما پاک و منزه است، مسلّماً ما ستمکار بودیم».
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فقالوا
{ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ }
أي: استدركوا بعد ذلك، ولكن بعد ما وقع العذاب على جنتهم، الذي لا يرفع، ولكن لعل تسبيحهم هذا، وإقرارهم على أنفسهم بالظلم، ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة، ولهذا ندموا ندامة عظيمة.