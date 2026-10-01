Al-Qurtubi تفسیر: Al-Mutaffifin آیه 34

( فاليوم ) يعني هذا اليوم الذي هو يوم القيامة الذين آمنوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - من الكفار يضحكون كما ضحك الكفار منهم في الدنيا . نظيره في آخر سورة ( المؤمنين ) وقد تقدم . وذكر ابن المبارك : أخبرنا محمد بن بشار عن قتادة في قوله تعالى : فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون قال : ذكر لنا أن كعبا كان يقول إن بين الجنة والنار كوى ، فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض الكوى ; قال الله تعالى في آية أخرى : فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال : ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي . وذكر ابن [ ص: 230 ] المبارك أيضا : أخبرنا الكلبي عن أبي صالح في قوله تعالى : الله يستهزئ بهم قال : يقال لأهل النار وهم في النار : اخرجوا ، فتفتح لهم أبواب النار ، فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج ، والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك ، فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم ; فذلك قوله : الله يستهزئ بهم ويضحك منهم المؤمنون حين غلقت دونهم فذلك قوله تعالى : فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون .