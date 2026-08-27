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تفسیر: Al-Mursalat ۹:۷۷
Al-Mursalat
۹
۹:۷۷
واذا السماء فرجت ٩
وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ٩
وَإِذَا
ٱلسَّمَآءُ
فُرِجَتۡ
٩
و هنگامیکه آسمان شکافته شود.
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( وَإِذَا السمآء فُرِجَتْ ) أى : شقت أو فتحت ، وتدلت أرجاؤه ، ووهت أطرافها . ( وَإِذَا السمآء فُرِجَتْ ) أى : شقت أو فتحت ، وتدلت أرجاؤها ، ووهت أطرافها .