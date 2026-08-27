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تفسیر: Al-Mursalat ۸:۷۷
Al-Mursalat
۸
۸:۷۷
فاذا النجوم طمست ٨
فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ٨
فَإِذَا
ٱلنُّجُومُ
طُمِسَتۡ
٨
پس هنگامیکه ستارگان تیره (و محو) شود.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فإذا وقع حصل من التغير للعالم والأهوال الشديدة ما يزعج القلوب، وتشتد له الكروب،
فتنطمس النجوم أي:
تتناثر وتزول عن أماكنها