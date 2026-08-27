وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Al-Mursalat ۷:۷۷
Al-Mursalat
۷
۷:۷۷
انما توعدون لواقع ٧
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌۭ ٧
إِنَّمَا
تُوعَدُونَ
لَوَٰقِعٞ
٧
بیگمان آنچه به شما وعده داده میشود، واقع خواهد شد.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 77:6 تا 77:10
Всевышний поклялся об истинности воскрешения и воздаяния ангелами, которых Аллах отправляет вершить предопределенные дела, управлять Вселенной и доносить откровения до посланников. Эти ангелы призваны нести благо, мудрость и пользу, а не зло и забаву. Они несутся с огромной скоростью, подобно ураганному ветру, дабы поскорее выполнить повеления Аллаха. Некоторые толкователи считали, что речь идет о могучих ветрах, несущих песок и пыль. Всевышний также поклялся ангелами, которые распространяют то, что им велит Аллах. Согласно другому мнению, речь идет об облаках, благодаря которым Он возвращает к жизни иссохшую землю. Затем Аллах поклялся ангелами, на которых возложено самое славное получение - донести до посланников напоминание, в котором Аллах низвел Свою милость к рабам и обучил их тому, что приносит добро и пользу. Это напоминание оповещает людей о грядущих ужасных событиях и лишает их возможности оправдаться перед Аллахом.