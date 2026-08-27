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تفسیر: Al-Mursalat ۷:۷۷
Al-Mursalat
۷
۷:۷۷
انما توعدون لواقع ٧
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌۭ ٧
إِنَّمَا
تُوعَدُونَ
لَوَٰقِعٞ
٧
بیگمان آنچه به شما وعده داده میشود، واقع خواهد شد.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Qurtubi
هذا جواب ما تقدم من القسم ; أي ما توعدون من أمر القيامة لواقع بكم ونازل عليكم .