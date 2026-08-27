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تفسیر: Al-Mursalat ۶:۷۷
Al-Mursalat
۶
۶:۷۷
عذرا او نذرا ٦
عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ٦
عُذۡرًا
أَوۡ
نُذۡرًا
٦
برای اتمام حجت یا برای بیم و هشدار.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (٦)
] ئهو وهحییه لهلایهن خوای گهورهوه ئههێنن تا خهڵكى عوزریان نهمێنێت، وه ئینزارو ئاگاداركردنهوهیشه له سزای خوای گهوره ئهگهر ئیمان نههێنن.