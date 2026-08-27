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تفسیر: Al-Mursalat ۵۰:۷۷
Al-Mursalat
۵۰
۵۰:۷۷
فباي حديث بعده يومنون ٥٠
فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ٥٠
فَبِأَيِّ
حَدِيثِۭ
بَعۡدَهُۥ
يُؤۡمِنُونَ
٥٠
(ای پیامبر! اگر این مردم به این قرآن ایمان نمیآورند) پس بعد از آن به کدام سخن ایمان میآورند؟!
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (٥٠)
] ئهگهر باوهڕ به قورئانی پیرۆز نهكهن ئیتر له پاش قورئان باوهڕ به چ قسهو چ فهرموودهیهكی تر ئهكهن، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه قورئان فهرموودهو فهرمایشت و كهلامی خوای گهورهیه)، والله أعلم.