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تفسیر: Al-Mursalat ۵:۷۷
Al-Mursalat
۵
۵:۷۷
فالملقيات ذكرا ٥
فَٱلْمُلْقِيَـٰتِ ذِكْرًا ٥
فَٱلۡمُلۡقِيَٰتِ
ذِكۡرًا
٥
و سوگند به فرشتگانی که وحی (الهی) را (به پیامبران) القا میکنند.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا }
هي الملائكه تلقي أشرف الأوامر، وهو الذكر الذي يرحم الله به عباده، ويذكرهم فيه منافعهم ومصالحهم، تلقيه إلى الرسل.