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تفسیر: Al-Mursalat ۴۷:۷۷
Al-Mursalat
۴۷
۴۷:۷۷
ويل يوميذ للمكذبين ٤٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٧
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٧
در آن روز (قیامت) وای بر تکذیبکنندگان!
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قیراط
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 77:46 تا 77:47
Это - угроза и суровое предупреждение всем, кто считает ложью знамения Аллаха. Пусть они едят, пьют и наслаждаются мирскими удовольствиями, пренебрегая поклонением Аллаху, но они остаются грешниками и преступниками и заслуживают соответствующего воздаяния. Их удовольствия прервутся, и они вкусят последствия своих деяний.