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تفسیر: Al-Mursalat ۴۵:۷۷
Al-Mursalat
۴۵
۴۵:۷۷
ويل يوميذ للمكذبين ٤٥
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٥
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٥
در آن روز (قیامت) وای بر تکذیبکنندگان!
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
И даже если бы это горе заканчивалось на том, что человек лишается райской благодати, то этого лишения было бы достаточно, чтобы впасть в глубокую печаль.