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تفسیر: Al-Mursalat ۴۲:۷۷
Al-Mursalat
۴۲
۴۲:۷۷
وفواكه مما يشتهون ٤٢
وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٤٢
وَفَوَٰكِهَ
مِمَّا
يَشۡتَهُونَ
٤٢
و میوههایی که میل داشته باشند.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٤٢)
] وه جۆرهها میوه كه حهزو ئارهزووی بكهن بۆیان دێت و پێیان ئهبهخشرێ.