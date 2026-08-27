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تفسیر: Al-Mursalat ۴۲:۷۷
Al-Mursalat
۴۲
۴۲:۷۷
وفواكه مما يشتهون ٤٢
وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٤٢
وَفَوَٰكِهَ
مِمَّا
يَشۡتَهُونَ
٤٢
و میوههایی که میل داشته باشند.
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قیراط
حدیث
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na matunda mengi yanayopendwa na nafsi zao ambayo wao wanastarehe nayo. Hapo waambiwe,