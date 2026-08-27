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تفسیر: Al-Mursalat ۳۸:۷۷
Al-Mursalat
۳۸
۳۸:۷۷
هاذا يوم الفصل جمعناكم والاولين ٣٨
هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَـٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ٣٨
هَٰذَا
يَوۡمُ
ٱلۡفَصۡلِۖ
جَمَعۡنَٰكُمۡ
وَٱلۡأَوَّلِينَ
٣٨
این (همان) روز جدایی (و داوری) است که شما و گذشتگان را گرد آوردهایم.
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العربية
Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 77:36 تا 77:38
Этот день будет тяжким для всех, кто считал ложью истину. От ужаса и сильного страха они не сумеют вымолвить ни слова. И даже если они попытаются оправдаться, их извинения и оправдания не будут приняты. Всевышний сказал: «В тот день беззаконникам не принесут пользы их извинения (или оправдания), и от них не потребуют покаяния» (30:57).