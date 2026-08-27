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تفسیر: Al-Mursalat ۳۸:۷۷
Al-Mursalat
۳۸
۳۸:۷۷
هاذا يوم الفصل جمعناكم والاولين ٣٨
هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَـٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ٣٨
هَٰذَا
يَوۡمُ
ٱلۡفَصۡلِۖ
جَمَعۡنَٰكُمۡ
وَٱلۡأَوَّلِينَ
٣٨
این (همان) روز جدایی (و داوری) است که شما و گذشتگان را گرد آوردهایم.
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Tafsir Muyassar
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 77:38 تا 77:39
هذا يوم يفصل الله فيه بين الخلائق، ويتميز فيه الحق من الباطل، جمعناكم فيه -يا معشر كفار هذه الأمة- مع الكفار الأولين من الأمم الماضية، فإن كان لكم حيلة في الخلاص من العذاب فاحتالوا، وأنقذوا أنفسكم مِن بطش الله وانتقامه.