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تفسیر: Al-Mursalat ۳۶:۷۷
Al-Mursalat
۳۶
۳۶:۷۷
ولا يوذن لهم فيعتذرون ٣٦
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٦
وَلَا
يُؤۡذَنُ
لَهُمۡ
فَيَعۡتَذِرُونَ
٣٦
و به آنها اجازه داده نمیشود تا عذر خواهی کنند.
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قیراط
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.