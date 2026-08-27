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تفسیر: Al-Mursalat ۳۱:۷۷
Al-Mursalat
۳۱
۳۱:۷۷
لا ظليل ولا يغني من اللهب ٣١
لَّا ظَلِيلٍۢ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣١
لَّا
ظَلِيلٖ
وَلَا
يُغۡنِي
مِنَ
ٱللَّهَبِ
٣١
نه سایه افکن (و خنک) است، و نه از (گرمی) شعلههای آتش جلوگیری میکند!
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে,