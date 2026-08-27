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تفسیر: Al-Mursalat ۲۹:۷۷
Al-Mursalat
۲۹
۲۹:۷۷
انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون ٢٩
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٢٩
ٱنطَلِقُوٓاْ
إِلَىٰ
مَا
كُنتُم
بِهِۦ
تُكَذِّبُونَ
٢٩
(به آنها گفته میشود:) به سوی همان چیزی بروید که پیوسته تکذیبش میکردید.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
ثم أخبر أنه يقال لهم يوم القيامة:
"انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون"
، في الدنيا.