وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Al-Mursalat ۲۶:۷۷
Al-Mursalat
۲۶
۲۶:۷۷
احياء وامواتا ٢٦
أَحْيَآءًۭ وَأَمْوَٰتًۭا ٢٦
أَحۡيَآءٗ
وَأَمۡوَٰتٗا
٢٦
هم در حال حیات و زندگیشان و هم مرگشان؟!
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 77:25 تا 77:27
ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها، تضم على ظهرها أحياء لا يحصون، وفي بطنها أمواتًا لا يحصرون، وجعلنا فيها جبالا ثوابت عاليات؛ لئلا تضطرب بكم، وأسقيناكم ماءً عذبًا سائغًا؟