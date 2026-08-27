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تفسیر: Al-Mursalat ۲۴:۷۷
Al-Mursalat
۲۴
۲۴:۷۷
ويل يوميذ للمكذبين ٢٤
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٢٤
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٢٤
در آن روز (قیامت) وای بر تکذیبکنندگان!
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 77:23 تا 77:25
Мы предопределили судьбу зародыша, позаботились о нем во мраке материнской утробы и превратили его из капли в сгусток крови, а затем в кусочек мяса. После этого превращаем его в иное творение и вдыхаем в него душу. Однако некоторым из вас суждено умереть прежде этого срока. Как же прекрасно предопределение Аллаха! Оно преисполнено мудрости и заслуживает всякой похвалы.