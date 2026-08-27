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تفسیر: Al-Mursalat ۲۳:۷۷
Al-Mursalat
۲۳
۲۳:۷۷
فقدرنا فنعم القادرون ٢٣
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَـٰدِرُونَ ٢٣
فَقَدَرۡنَا
فَنِعۡمَ
ٱلۡقَٰدِرُونَ
٢٣
پس ما (بر این کار) توانا بودیم، و چه نیک توانا (و قدرتمند) هستیم.
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قیراط
حدیث
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Tukaweza kumuumba, kumtia sura na kumtoa. Basi bora wa wenye kuweza ni s isi.