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تفسیر: Al-Mursalat ۲۲:۷۷
Al-Mursalat
۲۲
۲۲:۷۷
الى قدر معلوم ٢٢
إِلَىٰ قَدَرٍۢ مَّعْلُومٍۢ ٢٢
إِلَىٰ
قَدَرٖ
مَّعۡلُومٖ
٢٢
تا زمانی معین؟!
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Tafsir Muyassar
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 77:21 تا 77:23
ألم نخلقكم- يا معشر الكفار- من ماء ضعيف حقير وهو النطفة، فجعلنا هذا الماء في مكان حصين، وهو رحم المرأة، إلى وقت محدود ومعلوم عند الله تعالى؟ فقدرنا على خلقه وتصويره وإخراجه، فنعم القادرون نحن.