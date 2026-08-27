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تفسیر: Al-Mursalat ۲۱:۷۷
Al-Mursalat
۲۱
۲۱:۷۷
فجعلناه في قرار مكين ٢١
فَجَعَلْنَـٰهُ فِى قَرَارٍۢ مَّكِينٍ ٢١
فَجَعَلۡنَٰهُ
فِي
قَرَارٖ
مَّكِينٍ
٢١
پس آن را در (رحم) قرارگاهی محفوظ (و استوار) قرار دادیم
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
حتى جعله الله
{ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ }
وهو الرحم، به يستقر وينمو.