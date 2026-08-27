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تفسیر: Al-Mursalat ۱۸:۷۷
Al-Mursalat
۱۸
۱۸:۷۷
كذالك نفعل بالمجرمين ١٨
كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٨
كَذَٰلِكَ
نَفۡعَلُ
بِٱلۡمُجۡرِمِينَ
١٨
این چنین با گنهکاران رفتار میکنیم.
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قیراط
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Al-Sa'di
Разве Мы не погубили тех, кто счел ложью этот день прежде вас? И Мы ввергнем в погибель всех, кто станет обвинять Нас во лжи и впредь. Таким был закон Аллаха в минувшие времена, и таким он останется всегда. Никогда грешник не сможет избежать наказания. Отчего же вы не извлекаете уроков из того, что видите и слышите?