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تفسیر: Al-Mursalat ۱۸:۷۷
Al-Mursalat
۱۸
۱۸:۷۷
كذالك نفعل بالمجرمين ١٨
كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٨
كَذَٰلِكَ
نَفۡعَلُ
بِٱلۡمُجۡرِمِينَ
١٨
این چنین با گنهکاران رفتار میکنیم.
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقوله : ( كَذَلِكَ نَفْعَلُ بالمجرمين ) أى : مثل ذلك الفعل الشنيع ، والعقاب الأليم ، نفعل بالمجرمين الذين أصروا على كفرهم وعنادهم حتى أدركهم الموت .فالكاف بمعنى مثل ، والإِشارة فى قوله : ( كَذَلِكَ ) تعود إلى الفعل المأخوذ من قوله ( نفعل ) أى؛ مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين .