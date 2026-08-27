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تفسیر: Al-Mursalat ۱۶:۷۷
Al-Mursalat
۱۶
۱۶:۷۷
الم نهلك الاولين ١٦
أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦
أَلَمۡ
نُهۡلِكِ
ٱلۡأَوَّلِينَ
١٦
آیا ما پیشینیان (مجرم) را نابود نکردیم؟!
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 77:15 تا 77:17
Как мучительно их наказание! Как скверно их пристанище! Аллах сообщил им истину и поклялся в этом, но они не поверили, и поэтому заслужили великое наказание.