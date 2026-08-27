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تفسیر: Al-Mursalat ۱۴:۷۷
Al-Mursalat
۱۴
۱۴:۷۷
وما ادراك ما يوم الفصل ١٤
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٤
وَمَآ
أَدۡرَىٰكَ
مَا
يَوۡمُ
ٱلۡفَصۡلِ
١٤
و تو چه دانی روز جدایی (و داوری) چیست؟!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.