وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Al-Mursalat ۱۳:۷۷
Al-Mursalat
۱۳
۱۳:۷۷
ليوم الفصل ١٣
لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٣
لِيَوۡمِ
ٱلۡفَصۡلِ
١٣
برای روز جدایی، (و داوری).
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لِيَوْمِ الْفَصْلِ (١٣)
] ئهو ڕۆژهیه كه خوای گهوره بڕیاری یهكلاكهرهوه ئهدات له نێوان مرۆڤو جنیهكاندا كۆمهڵێك بۆ بهههشت و كۆمهڵێك بۆ دۆزهخ.