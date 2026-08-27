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تفسیر: Al-Mursalat ۱۲:۷۷
Al-Mursalat
۱۲
۱۲:۷۷
لاي يوم اجلت ١٢
لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢
لِأَيِّ
يَوۡمٍ
أُجِّلَتۡ
١٢
این (امر) برای چه روزی به تأخیر افتاده است؟!
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿لِأَیِّ یَوۡمٍ﴾ لِيَوْمٍ عَظِيم ﴿أُجِّلَتۡ ١٢﴾ لِلشَّهَادَةِ عَلَى أممهم بالتبليغ