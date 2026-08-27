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تفسیر: Al-Mursalat ۱۱:۷۷
Al-Mursalat
۱۱
۱۱:۷۷
واذا الرسل اقتت ١١
وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ ١١
وَإِذَا
ٱلرُّسُلُ
أُقِّتَتۡ
١١
و هنگامیکه پیامبران را (جهت گواهی بر امتها) وقت معین شود.
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قیراط
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[
وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (١١)
] وه كاتێك كه پێغهمبهران كات و مهوعیدیان بۆ دائهنرێ بۆ بڕیاردان له نێوان ئهوان و ئوممهتهكانیاندا، یاخود كۆ ئهكرێنهوه.