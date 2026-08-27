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تفسیر: Al-Mursalat ۱۰:۷۷
Al-Mursalat
۱۰
۱۰:۷۷
واذا الجبال نسفت ١٠
وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١٠
وَإِذَا
ٱلۡجِبَالُ
نُسِفَتۡ
١٠
و هنگامیکه کوهها (از جا کنده و) پراکنده شود.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (١٠)
] وه كاتێك كه شاخهكان له شوێنی خۆیان ههڵئهكهنرێن و به ههوادا ئهڕۆن وهكو تۆز به بادا بڕوات بهو شێوازه، وه زهوی تهخت ئهبێت و شاخی تیادا نامێنێ و شوێنهوارى نامێنێت.