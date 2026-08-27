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تفسیر: Al-Mursalat ۱۰:۷۷
Al-Mursalat
۱۰
۱۰:۷۷
واذا الجبال نسفت ١٠
وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١٠
وَإِذَا
ٱلۡجِبَالُ
نُسِفَتۡ
١٠
و هنگامیکه کوهها (از جا کنده و) پراکنده شود.
تفاسیر
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir al-Tabari
( وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ )
يقول: وإذا الجبال نسفت من أصلها، فكانت هباء منبثا.