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تفسیر: Al-Mursalat ۱:۷۷
Al-Mursalat
۱
۱:۷۷
والمرسلات عرفا ١
وَٱلْمُرْسَلَـٰتِ عُرْفًۭا ١
وَٱلۡمُرۡسَلَٰتِ
عُرۡفٗا
١
سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده شدند.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أقسم تعالى على البعث والجزاء بالأعمال ، بالمرسلات عرفا، وهي الملائكة التي يرسلها الله تعالى بشئونه القدرية وتدبير العالم، وبشئونه الشرعية ووحيه إلى رسله.و
{ عُرْفًا }
حال من المرسلات أي: أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة، لا بالنكر والعبث.