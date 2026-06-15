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Al-Ma'idah
۷۸
۷۸:۵
لعن الذين كفروا من بني اسراييل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذالك بما عصوا وكانوا يعتدون ٧٨
لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ٧٨
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کافران بنی اسرائیل، بر زبان داوود و عیسی پسر مریم لعنت شدند، این بخاطر آن بود که نافرمانی (و گناه) کردند و (از حد) تجاوز مینمودند.
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Rebar Kurdish Tafsir
{چەند سیفەتێكی خراپی بەنی ئیسرائیل} [
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨)
] خوای گهوره نهفرهتى له كافرانی بهنی ئیسرائیل كرد لهسهر زمانی داودو عیسای كوڕی مهریهم له زهبورو ئینجیلدا بههۆی ئهو تاوانانهی كه ئهیانكرد وه سهرپێچی خوای گهورهیان ئهكرد وه كوفریان ئهكرد به عیسا، وه دهستدرێژیان ئهكردو سنووریان ئهبهزاند.