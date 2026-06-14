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Al-Ma'idah
۷۰
۷۰:۵
لقد اخذنا ميثاق بني اسراييل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ٧٠
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًۭا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًۭا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًۭا يَقْتُلُونَ ٧٠
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یقیناً ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم، و رسولانی به سوی آنها فرستادیم، هر گاه که پیامبری چیزی بر خلاف دلخواه آنها میآورد، گروهی را تکذیب میکردند و گروهی را میکشتند.
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قیراط
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
] ئێمه به دڵنیایى عههدو بهڵێن و پهیمانمان له بهنی ئیسرائیل وهرگرت كه ئیمان بێنن [
وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا
] وه كۆمهڵێك پێغهمبهرانمان بۆ ناردن [
كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ
] ههر كاتێك كه پێغهمبهرێكیان بۆ ڕۆیشتبێ كه بهگوێرهی ههواو ئارهزوو حهزی ئهوان نهبووبێ [
فَرِيقًا كَذَّبُوا
] كۆمهڵێكیان پێغهمبهرانیان بهدرۆ ئهزانی و ئیمانیان پێی نهئههێنا [
وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (٧٠)
] وه كۆمهڵێكیان پێغهمبهرانیان ئهكوشت وهكو جوولهكه باوهڕیان به عیسا نهكردو وتیان: ئهمه مناڵی زینایهو زۆڵه، وه یهحیاو زهكهریاشیان كوشت، وه ههوڵی كوشتنی عیسى و محمدیشیان دا خواى گهوره پاراستنى (صهڵات و سهلامی خوای گهوره لهسهر ههموویان بێت).