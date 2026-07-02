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Al-Ma'idah
۱۱۳
۱۱۳:۵
قالوا نريد ان ناكل منها وتطمين قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ١١٣
قَالُوا۟ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ١١٣
قَالُواْ
نُرِيدُ
أَن
نَّأۡكُلَ
مِنۡهَا
وَتَطۡمَئِنَّ
قُلُوبُنَا
وَنَعۡلَمَ
أَن
قَدۡ
صَدَقۡتَنَا
وَنَكُونَ
عَلَيۡهَا
مِنَ
ٱلشَّٰهِدِينَ
١١٣
گفتند: «میخواهیم از آن بخوریم و دلهای مان آرام گیرد و بدانیم که به ما راست گفتهای و بر آن از گواهان باشیم».
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ نُرِیدُ﴾ سُؤَالهَا مِنْ أَجْل ﴿أَن نَّأۡكُلَ مِنۡهَا وَتَطۡمَىِٕنَّ﴾ تَسْكُن ﴿قُلُوبُنَا﴾ بِزِيَادَةِ الْيَقِين ﴿وَنَعۡلَمَ﴾ نَزْدَاد عِلْمًا ﴿أَن﴾ مُخَفَّفَة أَيْ أَنَّك ﴿قَدۡ صَدَقۡتَنَا﴾ في ادعاء النبوة ﴿وَنَكُونَ عَلَیۡهَا مِنَ ٱلشَّـٰهِدِینَ ١١٣﴾