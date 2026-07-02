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Al-Ma'idah
۱۰۴
۱۰۴:۵
واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباوهم لا يعلمون شييا ولا يهتدون ١٠٤
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا۟ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًۭٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠٤
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُمۡ
تَعَالَوۡاْ
إِلَىٰ
مَآ
أَنزَلَ
ٱللَّهُ
وَإِلَى
ٱلرَّسُولِ
قَالُواْ
حَسۡبُنَا
مَا
وَجَدۡنَا
عَلَيۡهِ
ءَابَآءَنَآۚ
أَوَلَوۡ
كَانَ
ءَابَآؤُهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
شَيۡـٔٗا
وَلَا
يَهۡتَدُونَ
١٠٤
و هنگامیکه به آنها گفته شود: «به سوی آنچه الله نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید» گویند: «آنچه نیاکانمان را بر آن یافتهایم، ما را بس است». آیا اگر نیاکان آنها چیزی نمیدانستند و هدایت نیافته بودند (باز هم از آنها پیروی میکنند)؟.
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قیراط
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
] وه كاتێك بانگیان بكهیت بڵێی: وهرن بۆ لای ئهو قورئانه پیرۆزهی كه خوای گهوره دایبهزاندووه وه وهرن بۆ لای پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - [
قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
] ئهیانووت: ئێمه ئهوهی كه باوك و باپیرانی خۆمان لهسهری بینیوه ئهوهمان بهسهو ئیمان به قورئان و به پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - ناهێنین و دینی باوك و باپیرانمان بهسه [
أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٠٤)
] ئایا نازانن كه باوك و باپیرانی ئهوان زانیاریان بههیچ شتێك نهبووه وه لهسهر هیدایهت و ڕێگای ڕاست نهبوونه بهڵكو لهسهر نهزانی و شهریك دانان بوونه بۆ خوای گهوره ئیتر چۆن ئهبێت شوێنیان بكهون، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر حهرامێتى لاسایی كردنهوهو چاولێكردنى كوێرانهى بێ بهڵگه، بهڵكو مرۆڤـ دهبێت شوێنى بهڵگه بكهوێت).