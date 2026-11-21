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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 90
Al-Kahf
۹۰
۹۰:۱۸
حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ٩٠
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍۢ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًۭا ٩٠
حَتَّىٰٓ
ﲊ
إِذَا
ﲋ
بَلَغَ
ﲌ
مَطۡلِعَ
ﲍ
ٱلشَّمۡسِ
ﲎ
وَجَدَهَا
ﲏ
تَطۡلُعُ
ﲐ
عَلَىٰ
ﲑ
قَوۡمٖ
ﲒ
لَّمۡ
ﲓ
نَجۡعَل
ﲔ
لَّهُم
ﲕ
مِّن
ﲖ
دُونِهَا
ﲗ
سِتۡرٗا
ﲘ
٩٠
ﲙ
تا آنکه به جایگاه برآمدن آفتاب رسید، (در آنجا) دید که آفتاب بر مردمانی طلوع میکند که در برابر (تابش) آفتاب برایشان پوششی قرار نداده بودیم.
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