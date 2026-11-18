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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 9
Al-Kahf
۹
۹:۱۸
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا ٩
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَـٰتِنَا عَجَبًا ٩
أَمۡ
ﱳ
حَسِبۡتَ
ﱴ
أَنَّ
ﱵ
أَصۡحَٰبَ
ﱶ
ٱلۡكَهۡفِ
ﱷ
وَٱلرَّقِيمِ
ﱸ
كَانُواْ
ﱹ
مِنۡ
ﱺ
ءَايَٰتِنَا
ﱻ
عَجَبًا
ﱼ
٩
ﱽ
آیا گمان کردی که اصحاب کهف (= غار) و رقیم (= نوشته) از جملۀ نشانههای شگفت انگیز ما بودهاند؟!
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