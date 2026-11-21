وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 88
Al-Kahf
۸۸
۸۸:۱۸
واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ٨٨
وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًۭا ٨٨
وَأَمَّا
ﱷ
مَنۡ
ﱸ
ءَامَنَ
ﱹ
وَعَمِلَ
ﱺ
صَٰلِحٗا
ﱻ
فَلَهُۥ
ﱼ
جَزَآءً
ﱽ
ٱلۡحُسۡنَىٰۖ
ﱾﱿ
وَسَنَقُولُ
ﲀ
لَهُۥ
ﲁ
مِنۡ
ﲂ
أَمۡرِنَا
ﲃ
يُسۡرٗا
ﲄ
٨٨
ﲅ
و اما کسیکه ایمان آورد و کار شایسته انجام داد، پس (در آخرت) پاداشی نیکو دارد، و ما دستور، آسانی به او خواهیم داد».
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.