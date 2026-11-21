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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 87
Al-Kahf
۸۷
۸۷:۱۸
قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا ٨٧
قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًۭا نُّكْرًۭا ٨٧
قَالَ
ﱩ
أَمَّا
ﱪ
مَن
ﱫ
ظَلَمَ
ﱬ
فَسَوۡفَ
ﱭ
نُعَذِّبُهُۥ
ﱮ
ثُمَّ
ﱯ
يُرَدُّ
ﱰ
إِلَىٰ
ﱱ
رَبِّهِۦ
ﱲ
فَيُعَذِّبُهُۥ
ﱳ
عَذَابٗا
ﱴ
نُّكۡرٗا
ﱵ
٨٧
ﱶ
(ذو القرنین) گفت: «اما کسیکه ستم کرده است، مجازات خواهیم کرد، سپس به سوی پروردگارش باز گردانده میشود، آنگاه او را مجازات سختی خواهد کرد.
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