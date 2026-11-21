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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 86
Al-Kahf
۸۶
۸۶:۱۸
حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا ٨٦
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍۢ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًۭا ۗ قُلْنَا يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًۭا ٨٦
حَتَّىٰٓ
ﱏ
إِذَا
ﱐ
بَلَغَ
ﱑ
مَغۡرِبَ
ﱒ
ٱلشَّمۡسِ
ﱓ
وَجَدَهَا
ﱔ
تَغۡرُبُ
ﱕ
فِي
ﱖ
عَيۡنٍ
ﱗ
حَمِئَةٖ
ﱘ
وَوَجَدَ
ﱙ
عِندَهَا
ﱚ
قَوۡمٗاۖ
ﱛﱜ
قُلۡنَا
ﱝ
يَٰذَا
ﱞ
ٱلۡقَرۡنَيۡنِ
ﱟ
إِمَّآ
ﱠ
أَن
ﱡ
تُعَذِّبَ
ﱢ
وَإِمَّآ
ﱣ
أَن
ﱤ
تَتَّخِذَ
ﱥ
فِيهِمۡ
ﱦ
حُسۡنٗا
ﱧ
٨٦
ﱨ
تا آن که به غروب گاه آفتاب رسید، (چنین به نظرش رسید) که خورشید در چشمهای گِل آلود و سیاه غروب میکند، و در آنجا مردمی را یافت، گفتیم: «ای ذوالقرنین! یا (آنان را) مجازات میکنی، و یا روش خوبی دربارۀ آنها انتخاب مینمایی».
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