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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 83
Al-Kahf
۸۳
۸۳:۱۸
ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا ٨٣
وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا۟ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ٨٣
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
ﳐ
عَن
ﳑ
ذِي
ﳒ
ٱلۡقَرۡنَيۡنِۖ
ﳓﳔ
قُلۡ
ﳕ
سَأَتۡلُواْ
ﳖ
عَلَيۡكُم
ﳗ
مِّنۡهُ
ﳘ
ذِكۡرًا
ﳙ
٨٣
ﳚ
و (ای پیامبر!) از تو دربارۀ «ذوالقرنین» میپرسند؛ بگو: «به زودی چیزی از سر گذشت او برای شما خواهم خواند».
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