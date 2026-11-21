وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 80
Al-Kahf
۸۰
۸۰:۱۸
واما الغلام فكان ابواه مومنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا ٨٠
وَأَمَّا ٱلْغُلَـٰمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَـٰنًۭا وَكُفْرًۭا ٨٠
وَأَمَّا
ﲕ
ٱلۡغُلَٰمُ
ﲖ
فَكَانَ
ﲗ
أَبَوَاهُ
ﲘ
مُؤۡمِنَيۡنِ
ﲙ
فَخَشِينَآ
ﲚ
أَن
ﲛ
يُرۡهِقَهُمَا
ﲜ
طُغۡيَٰنٗا
ﲝ
وَكُفۡرٗا
ﲞ
٨٠
ﲟ
و اما نوجوان، پدر و مادرش (هردو) با ایمان بودند، پس بیم داشتیم که آنان را به سرکشی و کفر وادارد.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.