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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 78
Al-Kahf
۷۸
۷۸:۱۸
قال هاذا فراق بيني وبينك سانبيك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا ٧٨
قَالَ هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِى وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ٧٨
قَالَ
ﱵ
هَٰذَا
ﱶ
فِرَاقُ
ﱷ
بَيۡنِي
ﱸ
وَبَيۡنِكَۚ
ﱹﱺ
سَأُنَبِّئُكَ
ﱻ
بِتَأۡوِيلِ
ﱼ
مَا
ﱽ
لَمۡ
ﱾ
تَسۡتَطِع
ﱿ
عَّلَيۡهِ
ﲀ
صَبۡرًا
ﲁ
٧٨
ﲂ
(خضر) گفت: «اینک زمان جدایی من و تو فرا رسیده، بهزودی تو را از راز (و حکمت) آنچه که نتوانستی در برابر آن صبر کنی؛ آگاه خواهم ساخت.
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