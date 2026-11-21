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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 77
Al-Kahf
۷۷
۷۷:۱۸
فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شيت لاتخذت عليه اجرا ٧٧
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْا۟ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًۭا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًۭا ٧٧
فَٱنطَلَقَا
ﱛ
حَتَّىٰٓ
ﱜ
إِذَآ
ﱝ
أَتَيَآ
ﱞ
أَهۡلَ
ﱟ
قَرۡيَةٍ
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ٱسۡتَطۡعَمَآ
ﱡ
أَهۡلَهَا
ﱢ
فَأَبَوۡاْ
ﱣ
أَن
ﱤ
يُضَيِّفُوهُمَا
ﱥ
فَوَجَدَا
ﱦ
فِيهَا
ﱧ
جِدَارٗا
ﱨ
يُرِيدُ
ﱩ
أَن
ﱪ
يَنقَضَّ
ﱫ
فَأَقَامَهُۥۖ
ﱬﱭ
قَالَ
ﱮ
لَوۡ
ﱯ
شِئۡتَ
ﱰ
لَتَّخَذۡتَ
ﱱ
عَلَيۡهِ
ﱲ
أَجۡرٗا
ﱳ
٧٧
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پس به راه خود ادامه دادند، تا به اهل قریهای رسیدند، از آنان خواستند که به ایشان غذا دهند، ولی آنان از مهمان نمودن آنان خود داری کردند. آنگاه در آنجا دیواری یافتند که میخواست فرو ریزد، پس (خضر)آن را راست و استوار کرد، (موسی) گفت: «اگر میخواستی (میتوانستی) در مقابل این کار؛ مزدی بگیری»
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.