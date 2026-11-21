{خدر - صلی الله علیه وسلم - دیوارێك چاك دەكات!} [ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ] بهڕێكهوتنهوه تا چوونه دێیهكهوه كه وتراوه: دێی (ئهیله) بووه له قودس، داوای میوانداریان له خهڵكی دێیهكه كرد [ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا ] ئهوانیش رهزیل و چروك بوون و ڕهتیان كردهوه كه میوانداریان بكهن [ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ] دیوارێكیان بینی كه نزیكه دیوارهكه بڕوخێت و لار بۆتهوهو ئامادهیه بۆ ڕووخان [ فَأَقَامَهُ ] خضر - صلى الله عليه وسلم - دیوارهكهی ڕاست كردهوه [ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٧) ] موسى - صلى الله عليه وسلم - دیسان قسهی كردو وتی: خهڵكى ئهم دێ¬یه خزمهتی ئێمهیان نهكردووه بۆچی پارهو كرێیان لێ وهرناگری له بهرامبهر ڕاست كردنهوهی دیوارهكهو چاك كردنی .