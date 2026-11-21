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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 73
Al-Kahf
۷۳
۷۳:۱۸
قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا ٧٣
قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًۭا ٧٣
قَالَ
ﳊ
لَا
ﳋ
تُؤَاخِذۡنِي
ﳌ
بِمَا
ﳍ
نَسِيتُ
ﳎ
وَلَا
ﳏ
تُرۡهِقۡنِي
ﳐ
مِنۡ
ﳑ
أَمۡرِي
ﳒ
عُسۡرٗا
ﳓ
٧٣
ﳔ
(موسی) گفت: «بخاطر آنچه فراموش کردم، مرا مؤاخذه مکن و از این کارم بر من سخت مگیر».
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