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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Kahf آیه 71
Al-Kahf
۷۱
۷۱:۱۸
فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جيت شييا امرا ٧١
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِى ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا إِمْرًۭا ٧١
فَٱنطَلَقَا
ﲰ
حَتَّىٰٓ
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إِذَا
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رَكِبَا
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فِي
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ٱلسَّفِينَةِ
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خَرَقَهَاۖ
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قَالَ
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أَخَرَقۡتَهَا
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لِتُغۡرِقَ
ﲺ
أَهۡلَهَا
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لَقَدۡ
ﲼ
جِئۡتَ
ﲽ
شَيۡـًٔا
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إِمۡرٗا
ﲿ
٧١
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پس آن دو به راه افتادند، تا آنکه سوار کشتی شدند (خضر) کشتی را سوراخ کرد. (موسی) گفت: «آیا آن را سوراخ کردی تا سرنشینان آن را غرق کنی؟ راستی چهکار بدی انجام دادی!»
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